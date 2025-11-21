Elevan a 8 los muertos y a más de 100 los heridos en el terremoto de Bangladés

Nueva Delhi, 21 nov (EFE).- Al menos ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió este viernes el centro de Bangladés, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi, informaron fuentes oficiales.

«El número total de víctimas asciende ahora a ocho, y los heridos superan ya el centenar», confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino, Azad Majumder. EFE

