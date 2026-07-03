Elevan a 9 los muertos en explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

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Damasco, 3 jul (EFE).- La cifra de muertos por la explosión de este pasado jueves de un artefacto colocado en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco se elevó a nueve, mientras que la cifra de heridos se situó en 20, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según un comunicado del Ministerio de Interior sirio emitido en las últimas horas, en el que anunció el aumento del número de las víctimas mortales, «las investigaciones iniciales demostraron que la explosión fue causada por un artefacto explosivo casero de aproximadamente un kilogramo, equipado con metralla metálica».

Asimismo, el departamento gubernamental afirmó que la investigación continúa y que cualquier novedad se anunciará a través de los canales oficiales del Ministerio.

Tras la explosión, que hasta el momento no ha sido reivindicada por ningún grupo y ocurrió en la zona de Hiyaz, en la capital siria, las Fuerzas de Seguridad Interna establecieron un perímetro de seguridad.

Varias ambulancias se desplazaron inmediatamente hasta la zona, frecuentada por profesionales de la Justicia, tras recibir el aviso para evacuar a los heridos y brindarles asistencia médica, informó la agencia nacional de noticias siria, SANA.

La agencia añadió que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos de la explosión y su autoría.

Según constató EFE sobre el terreno, también se desplegaron equipos de la Defensa Civil y las fuerzas de seguridad acordonaron las carreteras circundantes, con el acceso a la calle bloqueado en ambas direcciones.

«Las próximas investigaciones revelarán más detalles, y todos aquellos que hayan derramado sangre siria recibirán su castigo», afirmó el gobernador de Damasco, Maher Marwan, quien agregó que «hay fuerzas que acechan la estabilidad de la región y tratan de socavar la seguridad», sin señalar a ningún grupo.

Marwan subrayó que las autoridades trabajan a diario para reforzar las condiciones de seguridad y aumentar el nivel de estabilidad en la capital siria.

Organismos como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, así como varios gobiernos de la región, entre ellos el de Egipto, condenaron el incidente.

El suceso tuvo lugar en la misma jornada en la que el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, llegó de visita oficial al Líbano con el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales con el país vecino. EFE

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(foto)(vídeo)