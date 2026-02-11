Eli Lilly rechaza plan en Brasil para suspender patente de Mounjaro, fármaco antiobesidad

2 minutos

Río de Janeiro (Brasil), 11 feb (EFE).- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly, propietaria de los derechos de Mounjaro (tirzepatida), se manifestó este miércoles contra un proyecto de ley que busca suspender la patente del medicamento que ayuda a perder peso y permitir la producción de versiones genéricas en el país, lo que reduciría su elevado costo.

La farmacéutica manifestó su rechazo a la iniciativa en un comunicado luego de que el lunes se aprobara el régimen de urgencia para la votación del proyecto en la Cámara de Diputados.

La multinacional afirmó que el ministerio de Salud no emitió ningún concepto sobre el tema y dijo que no fue incluida en las discusiones sobre el tema.

Asimismo enfatizó que la suspensión del licenciamiento no garantiza a las otras empresas el acceso inmediato a una producción segura, ya que la fabricación de medicamentos complejos «exige infraestructura, conocimiento técnico y tiempo».

Según Eli Lilly, la propuesta compromete la propiedad intelectual y crea un ambiente de «inseguridad jurídica» para inversiones en innovación en el país.

El proyecto fue presentado por el diputado Mário Heringer, médico de profesión, quien argumenta que los altos costos de los tratamientos contra la obesidad -que pueden superar los 3.000 reales mensuales (579 dólares o 485 euros) en farmacias brasileñas- son incompatibles con una política de salud pública masiva.

Si la propuesta es aprobada en el plenario de la Cámara, seguirá al Senado y luego irá a sanción presidencial.

El tema surge en momentos en que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) alertara que el uso de inyecciones adelgazantes como la de Mounjaro deben seguir las indicaciones de la ficha técnica del medicamento y venderse únicamente bajo prescripción médica.

Según la entidad, existen riesgos de «eventos adversos graves» como pancreatitis aguda, que pueden llevar hasta la muerte, y el uso indebido de ese tipo de medicamentos, sin indicación médica aumenta las posibilidades para que se presente ese tipo de problema. EFE

mat/seo