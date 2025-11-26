Eligen magistrados a jueces que quitaron nacionalidad a Sergio Ramírez y Gioconda Belli

San José, 26 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los gobernantes sandinistas, eligió este miércoles a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a dos jueces que despojaron de su nacionalidad a más de 300 opositores y críticos de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los legisladores nicaragüenses eligieron por unanimidad como nuevos magistrados judidiciales a los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, quienes despojaron de su ciudadanía a más de 300 disidentes -entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez- y quienes fueron sancionados por Estados Unidos por esa razón.

También eligieron como nueva magistrada de la Corte Suprema a la fiscal general de la República, exsubdirectora de la Policía Nacional y exguerrilera sandinista, Ana Julia Guido, también sancionada por Estados Unidos por «permitir y beneficiarse de las actividades represivas» y “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.

Los otros dos nuevos magistrados judiciales electos son la jueza de Bluefieds (Caribe sur) Shura Bonilyn Welcome Crawford y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el departamento de Boaco (centro) José Manuel Fuertes Toledo.

Guido, Rothschuh y Rodríguez también forman parte de una lista 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio Ortega y Murillo, elaborada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

Propuestos por Ortega y Murillo

Los cinco nuevos magistrados fueron propuestos por la Presidencia de la República y serán juramentados mañana por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que tomen posesión de sus cargos, explicó el Legislativo.

Los cinco nuevos magistrados judiciales ocuparán las vacantes que dejaron Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, que renunciaron a sus cargos por razones de edad o por motivos de salud en la última semana.

Desde febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia quedó integrada por diez magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces de 16 a 10.

Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.

Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.

La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.EFE

