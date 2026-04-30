Elma Saiz: «Categóricamente, no hay financiación irregular en el PSOE»

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Bruselas, 30 abr (EFE).- La portavoz y ministra de Inclusión del Gobierno de España, Elma Saiz, negó este jueves «categóricamente» las acusaciones de financiación irregular del PSOE vertidas por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo.

«Categóricamente, no hay financiación irregular», afirmó en declaraciones a los medios en Bruselas, donde había acudido a participar en un debate sobre pensiones complementarias.

Se refirió así a la comparecencia de Aldama, investigado junto a Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos por la presunta trama de mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

El PSOE pedirá amparo ante el Tribunal Supremo por unas declaraciones a las que calificó de «injurias sin pruebas», reiteró.

El partido ya lo había anunciado el miércoles y cuenta con el antecedente de haber intentado querellarse contra Aldama en 2024, acción que el juez instructor rechazó por considerar que podría generar disfunciones procesales.

Al ser preguntada por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien el miércoles dijo que si Sánchez no se ha querellado contra Aldama es porque su testimonio «no era una inventada», la ministra preguntó por qué el popular guarda «silencio atronador» ante los casos de corrupción de su propio partido.

«¿Dónde está cuando hemos visto cómo han tenido que responder dirigentes populares, incluso un expresidente del Gobierno, ante un caso gravísimo de utilización de la policía para perseguir adversarios políticos?», lanzó.

Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos y a Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente Pedro Sánchez, a quien situó en el «escalafón 1» de la «banda organizada» en la que la UCO implica a los tres acusados.

Este jueves, a las 10:00 horas, será el turno de Koldo García y, si se cumple lo previsto, tras él declarará el exministro de Transportes José Luis Ábalos. EFE

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