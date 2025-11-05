Elma Saiz defiende en Doha «incorporar enfoque feminista en todas las políticas públicas»

3 minutos

El Cairo, 5 nov (EFE).- «Incorporar un enfoque feminista en todas las políticas públicas es esencial para avanzar en la Agenda 2030 y en los Derechos Humanos», afirmó este miércoles la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su participación en la Segunda Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo Social, que se celebra en Doha.

Durante su intervención en el encuentro, que finalizará este jueves, la ministra anunció que «España aprobará pronto la primera estrategia española de cooperación feminista, que consolidará este compromiso».

Saiz defendió además que «la justicia social no es un ideal lejano, sino que es la condición imprescindible para la paz, la prosperidad y la convivencia en el mundo».

También recordó que la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo del pasado mes de julio tuvo lugar en Sevilla, «venimos de Sevilla a Doha con un mismo impulso: reforzar el multilateralismo social, renovar el contrato social global y situar a las personas en el centro del desarrollo».

Incidió asimismo en la importancia de hacer esto «sin distinciones y sin dejar a nadie atrás» y pidió, entre otras cosas, acabar con «la violencia y la discriminación en el trabajo, incluidas las basadas en la orientación sexual y la orientación de género».

Además, la ministra quiso reconocer durante su intervención «las aportaciones positivas, económicas, sociales y culturales de la inmigración, tanto en países de origen como en países de destino» y defendió una «visión migratoria basada en la dignidad».

Según dijo, desde la primera cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, «la pobreza extrema se ha reducido notablemente», pero añadió que «los avances se han ralentizado en los últimos años» debido a la pandemia de la covid-19 y al aumento de los conflictos armados.

Por ello, Saiz considera que «la solidaridad y la cooperación multilateral son hoy más necesarias que nunca y el único enfoque eficaz para afrontar las múltiples crisis que enfrentamos».

De acuerdo con lo acordado el pasado julio en Sevilla, la ministra reafirmó el apoyo español al multilateralismo y propuso «reimpulsar» el sistema de la ONU a través de tres ejes: refugio, refuerzo y reforma.

«Sólo mediante un sistema multilateral sólido, con las Naciones Unidas en su centro, podremos alcanzar nuestros objetivos comunes», zanjó.

Saíz participa en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, convocada por la ONU, que arrancó el pasado martes y tiene por objetivo renovar el compromiso global con la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la inclusión social, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

El encuentro reúne en Doha a distintos ministros y autoridades de los países de la ONU para debatir en una serie de mesas redondas organizadas en torno a los sistemas de protección social, la educación y el desarrollo de la fuerza laboral, las alianzas público-privadas, el diálogo social y la gobernanza participativa.EFE

pgc/amr/cg