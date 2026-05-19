ELN deja libres a siete personas que tenía secuestradas en la región colombiana de Arauca

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Bogotá, 19 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a siete personas, entre ellas una ciudadana venezolana, que tenía secuestradas en el convulso departamento de Arauca (este), informó este martes ese grupo armado.

Estas personas, según la guerrilla, habían sido «retenidas por unidades de vigilancia y control del Frente de Guerra Oriental» porque estaban haciendo «actividades de inteligencia» para el Ejército y las disidencias de las antiguas FARC.

Entre el grupo de siete liberados no están los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General ni dos miembros de la Policía a los que ese grupo armado sometió a un «juicio revolucionario», en el que los «condenó» a penas de hasta cinco años de cárcel. EFE

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