Elvis Crespo se presentará en bares de EEUU con su ‘Gira de Bodega 2025: El Barrio Canta’

2 minutos

San Juan, 25 ago (EFE).- El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo anunció este lunes que se presentará con su ‘Gira de Bodega 2025: El Barrio Canta’ en agosto y septiembre en tabernas y negocios de comunidades latinas de varias ciudades de Puerto Rico y Estados Unidos.

Crespo, conocido internacionalmente por éxitos como ‘Suavemente’, ‘Píntame’ o ‘Tu sonrisa’, inició este innovador tour este lunes con un espectáculo en el establecimiento ‘Raysa Market’ de San Juan, la capital de Puerto Rico, en su tierra natal.

El artista, ganador de un Grammy, un Latin Grammy y múltiples premios Billboard, visitará de sorpresa «emblemáticas bodegas» en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Connecticut, Chicago y Los Ángeles.

El cantante indicó que cada actuación será revelada días antes a través de las redes sociales de Elvis Crespo y de los medios de comunicación.

Para Crespo, esta gira representa un acto de reconocimiento a la bodega como símbolo del emprendimiento inmigrante y punto de conexión de la comunidad latina a través de la música.

Según afirmó el reconocido merenguero en un comunicado, la idea de esta gira comenzó cuando filmó sus tres videos más recientes ‘Luna Llena’, ‘Me Mataron’ y ‘Borrón y Cuenta Nueva’ en negocios dominicanos con la intención de capturar la vida cotidiana de estos espacios.

Crespo lanzó su último álbum ‘Poeta herío’ el 6 de junio y vendió todas las entradas del concierto que ofreció el 21 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Su éxito ‘Suavemente’ forma parte de la historia de la música popular por ser la primera canción tropical en entrar al listado ‘Hot Latin Song’ de la Revista Billboard en 1998.

Además, es el título de la primera producción discográfica de Elvis Crespo como solista y por la que obtuvo una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Latino Tropical. EFE

