Embajada china pide precaución ante situación «grave» en Irán, y Pekín no se pronuncia aún

3 minutos

Shanghái (China), 28 feb (EFE).- La embajada china en Irán volvió a reclamar este sábado a sus ciudadanos que extremen precauciones ante una situación de seguridad «extremadamente grave y compleja» tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país, acerca de los cuales Pekín todavía no se ha pronunciado.

En un comunicado publicado en su página web, la misión diplomática pide que, tras el «ataque militar», los chinos en Irán «sigan de cerca la situación, mantengan la calma, estén alerta, refuercen sus precauciones de seguridad, tomen medidas inmediatas de evacuación de emergencia y eviten ubicaciones sensibles y lugares concurridos».

Este viernes, la embajada de China en Irán había pedido a sus ciudadanos que salieran del país lo antes posible y que reforzasen sus medidas de seguridad, avanzando asimismo que sus legaciones en la región brindarían la asistencia necesaria para «reubicarlos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres».

Las embajadas del gigante asiático en otros países de la región como Líbano, Catar o Emiratos Árabes Unidos también emitieron avisos de seguridad, llamando a sus ciudadanos a no salir a la calle si no es estrictamente necesario, hacer acopio de alimentos o medicinas o a «mantener un perfil bajo».

Mientras tanto, a la hora de la publicación de este artículo ni el Ministerio chino de Asuntos Exteriores ni la agencia estatal de noticias Xinhua habían dado voz a la postura oficial de Pekín ante la coyuntura, que previsiblemente será de condena a lo que suele denominar «acciones unilaterales».

Ante el «aumento significativo de los riesgos de seguridad externa» en Irán, Pekín reiteró recientemente que sigue de cerca la situación en ese país y que lo apoya en la «protección de su soberanía», aunque no ha ido más allá del apoyo verbal diplomático en esta crisis.

China es el aliado más poderoso de Irán y también su principal socio comercial, aglutinando en torno a un 30 % de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica de Irán, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. EFE

