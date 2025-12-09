Embajada de EE.UU. en México pide información sobre paradero de exatleta ligado a cartel

2 minutos

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México informó este lunes que el FBI busca al canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa (CDS) y «dirige un organización violenta dedicada al tráfico de cocaína».

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que Wedding es «uno de los criminales más buscados del FBI».

«Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos», indicó la representación diplomática que encabeza Ronald Johnson.

La embajada de EE.UU. apuntó en el mensaje que cree que Wedding «se esconde en México» y ofrece la citada cantidad «por información que permita detenerlo».

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense Ryan Wedding, un ex ‘snowboarder’ olímpico acusado de traficar con drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

«(Wedding) controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá», dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aquel día en una rueda de prensa.

Wedding colabora «estrechamente» con el Cartel de Sinaloa «y es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México», agregó Bondi.

Está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína.

La fiscal anunció nuevos cargos contra el canadiense por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal del caso fuera asesinado en 2024 en Medellín. EFE

