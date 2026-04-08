Embajada de EEUU en Irak denuncia ataques de milicias proiraníes contra centro diplomático

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Bagdad, 8 abr (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Irak denunció este miércoles que milicias aliadas de Irán lanzaron «múltiples ataques con drones» contra dos instalaciones con presencia diplomática estadounidense, sin especificar si estas acciones tuvieron lugar antes o después del anuncio de tregua entre Washington y Teherán.

«Grupos terroristas iraquíes alineados con Irán llevaron a cabo múltiples ataques con drones en las inmediaciones del Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad y el Aeropuerto Internacional de Bagdad el 8 de abril», dijo la misión diplomática estadounidense en una alerta publicada en su página web y redes sociales oficiales.

La nota advirtió sobre la posibilidad de que estos grupos armados, que han intercambiado ataques con Estados Unidos desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, tengan la intención de realizar otras acciones «contra ciudadanos estadounidenses y objetivos vinculados a Estados Unidos en todo Irak», incluido el Kurdistán.

Asimismo, recordó que, aunque las autoridades iraquíes hayan anunciado la reapertura del espacio aéreo y de los aeropuertos, los ciudadanos estadounidenses «no deben viajar por vía aérea dentro de Irak debido al riesgo constante de misiles, drones y cohetes» y por ello deben «salir de inmediato por vía terrestre».

«Los grupos terroristas alineados con Irán podrían tener la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses, instalaciones diplomáticas, empresas, universidades, infraestructura energética, hoteles, aeropuertos y otros lugares considerados vinculados a Estados Unidos, así como instituciones iraquíes y objetivos civiles», añadió.

Además, recordó que estas milicias «han intentado secuestrar a estadounidenses» a lo largo de la guerra.

De hecho, ayer mismo, el grupo proiraní Kataib Hizbulá afirmó que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

Kataib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paraguas que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak. EFE

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