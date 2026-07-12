Embajada de Francia en Argentina repudia palabras de vicegobernadora sobre equipo francés

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Buenos Aires, 12 jul (EFE).- La Embajada de Francia en Argentina repudió este domingo unas palabras de la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, quien se había referido días atrás a la selección francesa como «equipo africano flojo de modales», y la declaró ‘persona no grata’ en la sede diplomática.

Los medios locales Infobae y Clarín aseguraron que la embajada, liderada por el diplomático Romain Nadal, rechazó las declaraciones de Casado, quien había publicado en su cuenta de X poco después del triunfo 1-0 de Francia sobre Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026: «Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé».

Nadal dijo a Infobae: «Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito».

Después de su publicación, la vicegobernadora -cercana al partido político del presidente ultraderechista Javier Milei, La Libertad Avanza- intentó aclarar su postura en entrevistas con medios de su provincia como parte del «folclore futbolero».

«La verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior», agregó Casado.

El embajador francés explicó en sus declaraciones a Infobae: «Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores».

«¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?», agregó.

De momento, Casado no será recibida en la embajada francesa en Buenos Aires, pero podrá viajar a Francia sin impedimento, aclararon desde la diplomacia de ese país. EFE

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