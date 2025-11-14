Embajada de Uruguay en Turquía trabaja en solución para buque con 2.900 vacas

2 minutos

Montevideo, 14 nov (EFE).- La Embajada de Uruguay en Turquía está trabajando con los equipos técnicos para encontrar una solución al problema del buque con una carga de unas 2.900 vacas procedentes del país suramericano que lleva tres semanas fondeado, sin obtener permiso para desembarcar el ganado por problemas administrativos.

Así lo confirmó este viernes a la prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien explicó que, si bien este es un tema relacionado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Cancillería está ayudando.

El barco con bandera de Togo salió de Uruguay hace casi dos meses y arribó al puerto de Bandirma -situado en el mar de Mármara a unos cien kilómetros al sureste de Estambul- hacia el 22 de octubre pasado.

Sin embargo, las autoridades turcas no permitieron el desembarque de las reses vivas, destinadas al engorde y cría en granjas turcas, porque no todas disponían del certificado veterinario preceptivo, explicaron las fuentes consultadas.

Aunque la gran mayoría de las vacas venían con todos los datos en reglas, hay un sobrante de medio millar de animales no correctamente certificadas.

Al advertir esta circunstancia, las autoridades turcas rechazaron el desembarco de toda la carga al no poder descartarse un hipotético contagio de estos animales a otros durante el viaje marítimo.

El caso, el primero de estas características en la asentada exportación de ganado vivo uruguayo a Turquía, no supone un conflicto diplomático, subrayaron las fuentes diplomáticas consultadas por la Agencia EFE en Estambul, ya que se trata de una disputa únicamente empresarial.

El actual retraso en el desembarco ya ha causado casi medio centenar de muertes entre las reses, según informó el diario turco ‘Karar’.

«Estamos tratando de facilitar las reuniones técnicas para que se resuelva», concluyó Lubetkin, quien agregó que espera que la solución sea encontrada a la brevedad. EFE

