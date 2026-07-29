Embajada israelí defiende viaje de influencers portugueses, pero no aclara financiación

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Lisboa, 29 jul (EFE).- La Embajada de Israel en Portugal defendió este miércoles las visitas de ciudadanos portugueses al país como una forma de conocer de primera mano la realidad israelí, aunque no aclaró quién organizó y financió el reciente viaje de un grupo de creadores de contenido que ha suscitado polémica en Portugal.

Los participantes permanecieron en Israel entre el 19 y el 25 de julio y fueron recibidos y acompañados durante parte del recorrido por representantes israelíes, según informaron medios portugueses como Público, SIC y la revista Sábado.

Ocho de ellos accedieron a una zona de la Franja de Gaza controlada por el Ejército israelí, donde, provistos de cascos y chalecos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, visitaron túneles atribuidos al movimiento islamista Hamás acompañados por militares.

El programa incluyó asimismo visitas al lugar donde se celebraba el festival de música Nova durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al Muro de las Lamentaciones y a distintos enclaves bíblicos y turísticos.

Durante la estancia, los participantes difundieron en sus redes sociales vídeos e imágenes de los lugares visitados y de las explicaciones recibidas.

Un viaje bajo sospecha de propaganda

La controversia se ha centrado en el posible carácter propagandístico de la iniciativa, la falta de información pública sobre su organización y financiación y la ausencia, en algunos de los contenidos divulgados, de indicaciones sobre quién promovió o sufragó el viaje.

La revista Sábado aseguró que una de las participantes, Rute Sousa, confirmó que había sido invitada con los gastos pagados, aunque no detalló qué conceptos estaban cubiertos ni identificó a la entidad que los asumió.

EFE preguntó a la Embajada de Israel si la iniciativa había partido de esa legación diplomática o de otra entidad oficial israelí, cómo se había financiado, qué gastos habían sido cubiertos y si los invitados habían asumido condiciones, orientaciones editoriales o compromisos de publicación.

También solicitó información sobre los criterios de selección, el número de integrantes de la delegación y la eventual obligación de indicar en las publicaciones que la visita o sus gastos habían sido sufragados por los organizadores.

La respuesta de la Embajada

En una respuesta escrita remitida a EFE, atribuida al embajador israelí en Portugal, Oren Rozenblat, la legación señaló que, como parte de su trabajo habitual, anima a distintos sectores de la sociedad portuguesa a visitar Israel.

Entre ellos mencionó a políticos, profesionales de los medios de comunicación, líderes religiosos y personas relacionadas con la cultura, la gastronomía y las redes sociales.

La Embajada sostuvo que esas visitas permiten a los ciudadanos portugueses conocer directamente la situación del país, reunirse con integrantes de distintas comunidades y escuchar testimonios de personas afectadas por los ataques.

Rozenblat afirmó, además, que muchos portugueses están expuestos a informaciones falsas sobre Israel y acusó a determinados medios, sin identificarlos, de presentar como periodismo lo que calificó de actividad política extremista.

«Queremos que todos los portugueses visiten Israel para ver la verdad», indicó el embajador, quien destacó los vínculos históricos entre Portugal y el pueblo judío.

La respuesta no precisó, sin embargo, si la Embajada organizó o financió el viaje de julio, qué entidades participaron en la iniciativa, qué gastos fueron sufragados ni si existieron condiciones o compromisos para la publicación de contenidos.

La polémica aumentó después de que Francisco Soares, conocido en las redes como ‘Kiko is Hot’, hiciera pública una invitación que había recibido de la Embajada israelí en Lisboa para realizar en junio un viaje diferente, relacionado con la Marcha del Orgullo.

Según la invitación divulgada por el propio creador de contenido, la propuesta incluía una estancia de una semana con «todo incluido». Soares la rechazó y no formó parte del grupo que viajó a Israel en julio.

Críticos de la iniciativa han calificado el viaje de operación de «hasbara», término hebreo asociado a la comunicación y la diplomacia pública israelí, mientras que sus defensores argumentan que permitió a los participantes conocer la perspectiva israelí y los escenarios de los ataques perpetrados por Hamás. EFE

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