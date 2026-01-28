Embajada venezolana en Moscú difunde dirección postal para escribir cartas a Maduro

1 minuto

(Corrige el titular para precisar que es la embajada venezolana)

Moscú, 28 ene (EFE).- La embajada de Venezuela en Rusia ha difundido una dirección postal para enviar cartas al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, encarcelados en Estados Unidos.

«Las muestras de solidaridad pueden enviarse directamente por correo postal», indicó la embajada en un documento, citado por la agencia TASS.

Seguidamente, la legación proporcionó los «números de los presos»: Nicolás Maduro 00734-506 y Cilia Flores 00735-506, que se encuentran en un centro de detención de Brooklyn, en Nueva York.

Además, las misivas para Maduro y su mujer pueden enviarse a la misión diplomática, que las hará llegar a sus destinatarios.

Rusia calificó previamente de «ilegal» la operación estadounidense en Venezuela que acabó en la captura de Maduro y su mujer.

A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han evitado criticar directamente al líder estadounidense, Donald Trump, por su intervención en los asuntos de Caracas, el principal aliado del Kremlin en América Latina.EFE

