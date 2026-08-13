Embajador de EE.UU. dice que presencia china en Argentina aleja inversiones en Vaca Muerta

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Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró este jueves en un foro energético en Buenos Aires que la presencia de empresas chinas en el país aleja inversiones de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la Patagonia.

En su discurso de apertura del foro AmCham Energy, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Lamelas dijo: «China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta».

«La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en Argentina, pero quieren garantías de que sus datos están protegidos y están en redes de confianza», agregó.

La representación diplomática a su cargo ha intervenido en los últimos días en una negociación entre la tecnológica china Huawei y la empresa cooperativa CALF, de la provincia patagónica de Neuquén, que busca importar equipos para extender el servicio de fibra óptica a la zona de Vaca Muerta, donde operan compañías energéticas de varios países, entre ellos de Estados Unidos.

Un funcionario de la embajada estadounidense envió un mensaje de texto a comienzos de agosto a uno de los gerentes de CALF en el que le advertía que los visados de los directivos podrían ser revocados si el acuerdo comercial con Huawei no era cancelado, algo que la embajada china en Argentina criticó en un comunicado.

Lamelas refrendó de manera pública la advertencia a CALF, aunque este miércoles representantes de la empresa visitaron al embajador en Buenos Aires para una reunión que fue calificada por ambas partes como «productiva».

Durante su discurso de este jueves, Lamelas sostuvo que Estados Unidos trabaja para fomentar el financiamiento público y privado en proyectos energéticos y tecnológicos en Argentina, e incentivó a los líderes empresariales presentes en el foro a que inviertan y pidan ayuda a su embajada para desarrollarse.

«La energía que va a mover el mundo por los próximos 30 años viene de Vaca Muerta. Estamos decidiendo el futuro de Vaca Muerta y de Argentina, por favor no pierdan esta oportunidad», concluyó.

Los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos sobre inversiones en Argentina no son nuevos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en mayo pasado, cuando una empresa belga que competía por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay recibió una llamada de la Embajada estadounidense para pedir explicaciones sobre sus supuestos vínculos con China. EFE

smo/cpy