Embajador de EE.UU. en México lamenta tiroteo en Teotihuacán con víctimas estadounidenses

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó este lunes su «profunda preocupación y tristeza» por el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó al menos dos muertos y 13 extranjeros heridos, incluidos seis ciudadanos estadounidenses.

«He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses», señaló en un mensaje en X.

El diplomático añadió que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo a las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones, y expresó condolencias a las víctimas y sus familias.

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, dentro de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más visitados del país, donde un hombre armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada.

El ataque dejó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor-, además de 13 lesionados, según reportaron las autoridades mexicanas.

Entre los heridos, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el gobierno de Canadá lamentó la muerte de su ciudadana y afirmó que da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026 -que México organiza con EE.UU y Canadá-. EFE

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