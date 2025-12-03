Embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara: «Es clave mantener un diálogo abierto»

2 minutos

Santiago de Chile, 3 dic (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió este miércoles con la candidata izquierdista Jeannette Jara en una conversación que calificó de «franca y respetuosa» y recalcó que para la administración de Donald Trump «es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas» del país suramericano.

El diplomático, en un mensaje en sus redes sociales, destacó «la cooperación (entre ambos países) en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades».

La reunión entre Judd y Jara llega tras varias declaraciones polémicas del embajador estadounidense contra el Gobierno del progresista Gabriel Boric, del que la candidata presidencial representa la continuidad, y por las cuales Chile envió una nota de protesta a finales de noviembre, en plena carrera por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentarán Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en las encuestas.

Judd dijo estar «decepcionado» con Boric y afirmó que criticar a Estados Unidos en materia ambiental «es muy decepcionante y muestra cómo ha caído la relación».

Boric, por su parte, rechazó ese mismo día cualquier «tipo de tutelaje» ante la orden que envió la Administración Trump a sus embajadas de «tomar nota» de los países que promueven o financian los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones.

La nueva directiva implica que las embajadas deberán reportar las subvenciones estatales a abortos o fármacos abortivos, así como el número total de interrupciones voluntarias del embarazo en el país en la cuestión, además de aquellas políticas de «afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión» que promueven la discriminación positiva por raza, sexo o clase social.

Estados Unidos es, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó 31.636 millones de dólares al cierre de 2024 y un crecimiento promedio anual del 6,3 % en los últimos seis años. EFE

mfm/gad