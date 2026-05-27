Embajador de EEUU en España dice que ambos pueblos seguirán siendo «hermanos»

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Madrid, 27 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en España, el empresario de origen cubano Benjamín León Jr., garantizó este miércoles que, aunque los actuales gobiernos de ambos países «tienen diferencias», el pueblo estadounidense y el español «son hermanos» desde hace 250 años y lo seguirán siendo en los siglos venideros.

«Puedo garantizar a todos que el pueblo americano y el pueblo español son hermanos por 250 años y no tengo la menor duda que seguiremos siendo hermanos por los próximos 250 años», dijo León en un desayuno informativo que protagonizó en el hotel Four Seasons de Madrid.

El diplomático, que llegó a España a mediados del pasado mes de febrero, detalló las cuatro prioridades de su mandato y dio su opinión sobre asuntos de actualidad en un encuentro en el que fue presentado por Josu Jon Imaz, presidente del patronato de la Fundación Consejo España-EE.UU. y consejero delegado de la energética Repsol.

Nacido en Cuba y emigrado durante la adolescencia a Florida, León repasó su trayectoria vital y la vinculación entre Estados Unidos y España.

Dijo que ser embajador en este país -también lo es en el Principado de Andorra- es «más que una responsabilidad diplomática», porque su familia emigró generaciones atrás a Cuba procedente de las islas Canarias. EFE

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