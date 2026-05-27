Embajador de EEUU en España emplaza a Europa a estar preparada para defenderse

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(Actualiza con más declaraciones del embajador)

Madrid, 27 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., advirtió este miércoles que «vivimos tiempos peligrosos» y emplazó a Europa a estar «preparada para defenderse», aunque aseguró que su país «estará a su lado».

«Juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático», remarcó el embajador en un desayuno informativo celebrado en la ciudad de Madrid.

León, empresario nacido en Cuba y emigrado a Florida en la adolescencia, desgranó sus cuatros prioridades como embajador en España, donde está destinado desde mediados del pasado mes de febrero.

El también embajador del Principado de Andorra explicó que su primera prioridad es «fortalecer» la «seguridad colectiva».

Subrayó, en este sentido, que España es un «aliado indispensable» de la OTAN y que las bases de Rota y Morón, donde viven «cerca de 7.000 militares» estadounidenses, son «fundamentales» para la «defensa compartida».

La negativa de España a que Estados Unidos utilizara esas bases para operaciones en el marco de la guerra con Irán ha sido fuente de tensiones bilaterales en los últimos meses.

Sin dejar de «reconocer» el compromiso de España de 2014 de alcanzar el 2 % del producto interior bruto (PIB) para el gasto en defensa, enfatizó que «hoy enfrentamos retos mayores» e insistió, como ha hecho recurrentemente el presidente Donald Trump, en que es necesario incrementar esa inversión al 5 % del PIB porque «nuestra seguridad exige un nuevo nivel de compromiso».

«Porque», argumentó León, «la paz no se mantiene sola. La libertad requiere fortaleza y la fortaleza requiere reparación».

«Vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse. Estados Unidos estará a su lado y juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático», remarcó el embajador en un momento marcado por la reordenación de las tropas estadounidenses en Europa.

Relación económica «fuerte y justa» y Latinoamérica

Otra «prioridad» de León al frente de la embajada en España es «construir una relación económica más fuerte y más justa».

«La prosperidad duradera requiere reciprocidad. La Administración Trump está trabajando para reducir barreras, garantizar condiciones justas y ampliar oportunidades para trabajadores y empresas en ambos lados del Atlántico», hiló León.

Y mencionó como otra prioridad «profundizar» la cooperación entre EE.UU. y España en Latinoamérica.

«La experiencia de España en la región es extraordinaria, y trabajando juntos podemos generar un impacto mucho mayor», abogó.

El desafío de China

En la hoja de ruta de León también se incluye el «enfrentar juntos los desafíos estratégicos del siglo XXI», punto en el que quiso hablar «claramente» de China.

«China busca dominar tecnologías críticas. Utiliza prácticas comerciales desleales y coerción económica para ampliar su influencia estratégica, y eso representa riesgos reales (…). Estados Unidos y Europa deben proteger su innovación, su propiedad intelectual y sus valores democráticos», alertó.

También mencionó a China Josu Jon Imaz, presidente del patronato de la Fundación Consejo España-EE.UU., consejero delegado de la energética Repsol y, este miércoles, encargado de presentar a León, quien en sus palabras «representa como nadie el sueño americano».

A la hora de hablar de energía, el consejero delegado de Repsol aseguró que «EE.UU. es hoy el principal garante de la seguridad energética de la Unión Europea gracias a sus políticas».

Recordó que fue el «gas norteamericano el que salvó a Europa» en 2022, «cuando quedaron muy visibles los riesgos de la dependencia de Rusia», y lo consideró un «aviso a navegantes para que europeos y estadounidenses consideremos colaborar estrechamente para evitar nuevas dependencias, en este caso respecto a China». EFE

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