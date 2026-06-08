Embajador de EEUU en Líbano dice que ataque fue un «mensaje político» y promete distensión

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Beirut, 8 jun (EFE).- El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, aseguró este lunes que los acontecimientos ocurridos la víspera en la región fueron un «mensaje político» y que su país ha decidido evitar una mayor escalada, después de que Israel bombardeara Beirut e Irán respondiera contra el territorio israelí.

«Lo que ocurrió ayer fue un mensaje político, y nosotros, en Estados Unidos, decidimos que la confrontación no se ampliará más», afirmó el diplomático tras reunirse con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, según un comunicado de la Presidencia del Líbano.

Issa explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue la situación en el Líbano «de forma diaria» y reiteró la importancia de las negociaciones directas con Israel mediadas por Washington, con las que consideró que se ha alcanzado «un punto de no retorno» hacia una solución.

«Una buena reunión es aquella que produce resultados positivos y logra avances, creemos que estamos en el camino correcto. Las negociaciones pueden llevar tiempo, ya que no se espera que todas las cuestiones se resuelvan en una sola reunión», sentenció Issa, según la nota.

Sus declaraciones se producen después de que el domingo Israel bombardeara los suburbios de Beirut, donde causó dos muertos y una veintena de heridos, y de que Irán respondiera atacando el territorio israelí, y provocando un nuevo ataque del Estado judío.

Estados Unidos había supuestamente intervenido días atrás para evitar ataques israelíes contra la capital libanesa, considerada una línea roja pese a la continuación de los bombardeos en el sur del país, aún durante el alto el fuego técnico en vigor desde mediados del pasado abril.

El Líbano e Israel continúan sus negociaciones en Washington, que a su vez trata de alcanzar un acuerdo con Irán.

Teherán insiste en incluir entre sus demandas el fin del conflicto entre Israel y su aliado el grupo chií libanés Hizbulá. EFE

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