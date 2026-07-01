Embajador de EEUU en la OTAN advierte que algunos países se están «quedando atrás» en materia de gastos

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El embajador de Estados Unidos ante la OTAN advirtió este miércoles que algunos países europeos no están haciendo lo suficiente para cumplir una promesa de gasto en defensa, en vísperas de una cumbre en Turquía con el presidente Donald Trump.

Bajo presión de Trump, los líderes de la OTAN acordaron, en una reunión el año pasado en La Haya, aumentar el gasto relacionado con la defensa hasta el 5% del PIB para 2035.

«Algunos aliados están haciendo más que otros, y tenemos países como Polonia, los países nórdicos, los bálticos y Alemania que marcan el camino», subrayó el embajador Matthew Whitaker a periodistas.

«Pero tenemos algunos que se están quedando atrás, que o bien no están gastando lo suficiente ahora mismo o no tienen una vía creíble para alcanzar el compromiso de defensa de La Haya».

Whitaker dijo que Trump «espera que todos los aliados actúen de inmediato, se encaminen hacia el 5% y lo hagan con urgencia».

La OTAN celebrará en la próxima semana una cumbre en Turquía después de que Trump arremetiera contra aliados europeos por su respuesta a su guerra en Irán.

Whitaker afirmó creer que el mal ambiente había sido superado en la alianza militar transatlántica y aseguró que «aquellos días quedaron atrás».

Mencionó a España por haber «decepcionado» a Trump respecto a Irán y por su «falta de voluntad para demostrar una vía creíble hacia el 5%».

Sin embargo, destacó no esperar un enfrentamiento en la cumbre entre Trump y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

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