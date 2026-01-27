Embajador de España dice que relaciones con Honduras van a seguir mejorando con Asfura

1 minuto

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, dijo este martes que las relaciones de su país con Honduras «van a seguir mejorando» con el nuevo presidente de la nación centroamericana, Nasry ‘Tito’ Asfura.

«Estoy muy contento de estar aquí, de poder estar en la investidura de Tito Asfura, que creo que marca una nueva etapa para Honduras muy esperanzadora, y estoy convencido de que las relaciones de Honduras con nuestro país van a seguir mejorando, vamos a seguir avanzando con este nuevo gobierno», subrayó el diplomático en declaraciones a EFE.

Nuño García asistió al Parlamento de Honduras como invitado a la investidura de Asfura, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asume la jefatura del Gobierno este martes para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro.

A la toma de posesión del nuevo mandatario de los hondureños no fueron invitados presidentes ni jefes de Estado de otros países por razones de «austeridad», lo que fue anticipado por Asfura tras ser declarado en diciembre gobernante electo. EFE

adl-gr/gf/rf

(foto)