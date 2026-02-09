The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Embajador de Perú presenta credenciales en Bolivia tras tres años de ruptura de relaciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 9 feb (EFE).- El embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú, Carlos Chávez-Taffur Schmith, presentó este lunes sus cartas credenciales al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un acto que marca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del izquierdista Luis Arce.

La entrega de las cartas credenciales se realizó después de que ambos países decidieran en noviembre pasado reponer sus relaciones bilaterales, luego de tres años de haber retirado a sus embajadores.

La destitución de Pedro Castillo (2021-2022) de la Presidencia de Perú por parte del Congreso, en diciembre de 2022, fue rechazada por el entonces presidente boliviano Arce (2020-2025) quien retiró a su embajador del país vecino. EFE

drl/eb/nvm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR