Embajador de Perú presenta credenciales en Bolivia tras tres años de ruptura de relaciones

1 minuto

La Paz, 9 feb (EFE).- El embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú, Carlos Chávez-Taffur Schmith, presentó este lunes sus cartas credenciales al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un acto que marca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del izquierdista Luis Arce.

La entrega de las cartas credenciales se realizó después de que ambos países decidieran en noviembre pasado reponer sus relaciones bilaterales, luego de tres años de haber retirado a sus embajadores.

La destitución de Pedro Castillo (2021-2022) de la Presidencia de Perú por parte del Congreso, en diciembre de 2022, fue rechazada por el entonces presidente boliviano Arce (2020-2025) quien retiró a su embajador del país vecino. EFE

drl/eb/nvm

(foto) (video)