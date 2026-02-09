Embajador de Perú presenta credenciales en Bolivia tras tres años de ruptura de relaciones

La Paz, 9 feb (EFE).- El embajador de Perú, Carlos Chávez-Taffur Schmidt, presentó este lunes sus cartas credenciales al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un acto que marca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del izquierdista Luis Arce.

La entrega de las cartas credenciales se realizó después de que ambos países decidieran en noviembre pasado reponer sus relaciones bilaterales, después de tres años de haber retirado a sus embajadores.

La destitución de Pedro Castillo (2021-2022) de la Presidencia de Perú por parte del Congreso, en diciembre de 2022, fue rechazada por el entonces presidente boliviano Luis Arce (2020-2025) del Movimiento al Socialismo (MAS), quien retiró a su embajador del país vecino.

La presidenta entrante, Dina Boluarte, también decidió llamar a su embajador y desde ese año no se restablecieron las relaciones entre ambos países.

La primera señal de acercamiento fue la presencia del primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, en la ceremonia de investidura de Paz, en noviembre pasado, un mes después de que José Jerí asumiera la Presidencia de Perú por sucesión constitucional.

Álvarez manifestó que la llegada de Paz al Gobierno «marca el fin de los años de socialismo y oscurantismo en Bolivia» y que se espera fortalecer las relaciones bilaterales.

Por su parte, Paz adelantó que quiere restablecer relaciones con países «que tengan la democracia como principio» bajo uno de los pilares de su Gobierno que gira alrededor de «Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia».

Perú y Bolivia comparten un dinámico comercio bilateral y una frontera común de más de mil kilómetros. EFE

