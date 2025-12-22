Embajador europeo en Argelia: «El Mediterráneo no debe ser un choque entre culturas»

Argel, 22 dic (EFE).- El nuevo Pacto por el Mediterráneo, aprobado por la Unión Europea con diez países de la orilla sur, «no inventa nada nuevo», pero lo hace ante una realidad en la que «hay que decidir si el mundo fragmentado que hoy en día nos gobierna se impone en este espacio o no», dice el embajador europeo en Argelia, Diego Mellado, en entrevista con EFE.

Conscientes de que el Proceso de Barcelona (1995) no alcanzó los resultados esperados, el nuevo marco de relaciones pretende superar «las tensiones y los miedos» del mundo actual y ser un llamamiento a todos los actores de la región, políticos y sociales, para que el Mediterráneo «no sea un choque entre culturas», sino un «espacio de cooperación, intercambio y circulación».

«No estamos inventado una realidad que no tenga un asidero histórico. El espacio mediterráneo existió durante siglos», considera Mellado, por lo que el nuevo acuerdo intenta recuperar todo lo construido a nivel regional, con acciones concretas y espíritu de «seguridad compartida», ante un «mundo agresivo y fragmentado».

Una de las particularidades ha sido la metodología en la elaboración, en la que han participado activamente todos los estados implicados, que aborda «honestamente» aspectos delicados y de fricción como la migración y la seguridad económica desde las dos orillas.

Argelia fue uno de los primeros países en responder a las consultas, explica Mellado y asegura que, siendo país emisor en las rutas migratorias hacia Europa, «entiende también la dimensión de receptor», ya que acoge a cientos de miles de personas migrantes de origen subsahariano.

De la migración a la circulación

El tema de la migración, que «afecta en el discurso político de muchos países en Europea» y genera un «tenso debate», aparece en el pacto con sus aspectos «positivos y negativos» como «reto» y también como una oportunidad y «factor de desarrollo económico».

«España es un ejemplo interesante de cómo absorbiendo inmigración ha habido un desarrollo económico», expone el diplomático europeo sobre los modelos de «migración legal» que explora el documento para que sean acordes a las «necesidades económicas» de una Europa que envejece.

Ante el fenómeno migratorio, «hay que hablar de este espacio europeo de circulación», en términos de movimiento «de cerebros», «no una huida de cerebros», por lo que se plantean medidas para facilitar la movilidad, tanto que estudiantes «de aquí vayan a Europa como que europeos vengan».

Uno de los proyectos pilares de este «espíritu de circulación» será una Universidad Mediterránea, adelanta Mellado.

Seguridad económica

La estrategia europea ha sido hasta ahora «la de la apertura» a todo el mundo, incluidos Rusia y China, ante lo que «hay que volver a concentrarse sobre las alianzas más importantes que tenemos y las más fiables»: «Pensamos que el Mediterráneo puede ser esa alianza», declara.

Europa, que acaba de presentar su estrategia de seguridad económica, quiere acercar además «sus cadenas de suministro» tras ver cómo se «perdían en el sudeste asiático». Y «qué mejor zona que el Mediterráneo» por su cercanía geográfica, afirma Mellado.

Con este pacto, la estrategia plantea un espacio compartido, ya que permite que estas políticas europeas busquen la convergencia con los países del Mediterráneo sur para generar «cadenas de valor conjuntas».

Argelia afronta actualmente un proceso de diversificación de la economía, altamente dependiente de los hidrocarburos, y de reindustrialización, lo que supone un potencial para la nueva estrategia.

«En Europa vamos a hacer lo mismo, queremos industrializar y diversificar y alejarnos de aquellos modelos económicos que han generado una vulnerabilidad», explica Mellado.

Este nuevo marco de espacio compartido permitirá también «modernizar» el Acuerdo de Asociación (2005) que actualmente negocian con Argelia tras el proceso de arbitraje iniciado por la UE por las restricciones impuestas por el país magrebí.

El Pacto plantea tanto una dimensión bilateral como regional, en la que iniciativas como ‘T-MED’ y ‘StartUp4Med’, sobre energía y tecnología limpia, serán presentadas en un programa de acciones concretas el próximo de marzo.

