Embajador iraní ante la ONU: si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación

1 minuto

Ginebra, 3 mar (EFE).- El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró este martes que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses, y subrayó que «el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa».

«No ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte», señaló en rueda de prensa, desmintiendo afirmaciones del mandatario norteamericano Donald Trump sobre supuestos acercamientos para detener los ataques.

«Trump es conocido por fabricar mentiras y continúa haciéndolo, estamos acostumbrados a sus declaraciones falsas», aseguró el jefe de la delegación iraní, quien añadió que su país busca llevar la agresión de Israel y Estados Unidos a una sesión urgente del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. EFE

abc/lss