Embajador iraní ante la ONU critica la «hipocresía» de Europa en el actual conflicto

Ginebra, 3 mar (EFE).- Algunos países europeos han adoptado una «postura hipócrita» al no condenar la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmó este martes en rueda de prensa el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.

«Lamentablemente un gran número de ellos no ha condenado la agresión y algunos incluso han intentado justificarla», aseguró en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante Naciones Unidas (ACANU).

Agregó que las autoridades iraníes ya han advertido que «cualquier país europeo que participe en hostilidades contra Irán o se implique en ataques militares, será considerado como parte en la guerra, con todas las consecuencias que ello implica». EFE

