Embajador iraní en Londres subraya que Irán seguirá defendiéndose de los ataques

Londres, 7 mar (EFE).- El embajador iraní en Londres, Seyed Ali Mousavi, dijo a la BBC que, aunque no es lo que desea, Irán seguirá disparando a sus vecinos del golfo Pérsico para defenderse si Estados Unidos e Israel siguen atacando desde bases en esos territorios.

«Si la agresión continúa, no hay duda de que nos defenderemos. Y si quieren utilizar esas bases militares, aunque no queremos hacerlo, no hay duda de que nos defenderemos», afirmó en declaraciones al programa dominical ‘Sunday with Laura Kuenssberg’ difundidas este sábado.

Mousavi explicó que, «si se utilizan instalaciones, bienes o bases contra la nación iraní», se considerarán «objetivos legítimos». «Depende de las acciones de los estadounidenses y del régimen israelí», mantuvo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que lanzó misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

Pezeshkian, que forma parte del Consejo de Liderazgo constituido tras la muerte el sábado del líder supremo Alí Jameneí por la ofensiva de EE.UU. e Israel, pidió disculpas a los países del Golfo, al tiempo que les llamó a no convertirse en «instrumentos del imperialismo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró por su parte que Irán «se ha rendido ante sus vecinos» y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque «muy duro» contra la República Islámica. EFE

