Embajador iraní pide el fin de la «agresión» y asegura que no hay negociación con EE.UU.

2 minutos

Nairobi, 2 mar (EFE).- El embajador de Irán en Kenia, Alí Gholampour, pidió este lunes el fin de la «agresión» de Estados Unidos e Israel, y aseguró que Teherán no está actualmente negociando con Washington para acabar con la guerra que comenzó el sábado.

«Puedo confirmar que, hasta el momento, no hay negociaciones en curso entre Irán y los agresores», indicó Gholampour durante una rueda de prensa en Nairobi.

Sobre la solución al conflicto, el jefe de la misión diplomática iraní subrayó que se debe «detener la agresión» antes de que el Gobierno iraní participe en algún tipo de negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, está dispuesto a negociar con Washington y el propio mandatario norteamericano se declaró dispuesto a tener ese diálogo.

No obstante, el embajador consideró necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asuma su responsabilidad para lograr una solución, de forma que se «preserve y proteja» el derecho internacional, la paz y la seguridad mundial.

Gholampour también apuntó que el resto de países pueden intentar mediar entre ambas partes, pero que «ante todo hay que detener la agresión» contra Irán.

«Tras detenerla, mi Gobierno estaría en condiciones de tomar las decisiones pertinentes al respecto. Esa sería la solución», indicó el diplomático.

Por último, acusó a la Casa Blanca de querer hacer con Irán lo que «hizo con Venezuela», y aseveró que con estos ataques busca «apropiarse de todos los recursos naturales» del país.

Tras el bombardeo coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán respondió con ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Estos ataques han provocado, asimismo, el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde están algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo. EFE

pmc/pa/alf

(foto)