Embajador nominado por Trump dice que hará entender a España su «gran error» sobre defensa

3 minutos

Washington, 23 oct (EFE).- El propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como embajador ante España, Benjamín León, aseguró este jueves que trabajará con el Gobierno español para hacerles entender que incumplir el objetivo de la OTAN de gasto en defensa del 5 % es «un gran error».

«Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para hacerle entender que es un grave error», declaró León durante su audiencia de confirmación en el Senado.

«Es realmente preocupante que, después de que el señor Pedro Sánchez se comprometiera en la reunión que tuvieron en Francia, creo que ante todas las naciones europeas, incluida España, a alcanzar el 5 %, ahora afirme que solo van a llegar al 2 %», expresó.

León agregó que España «siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos y un gran anfitrión» para las fuerzas armadas estadounidenses, pero insistió en que trabajará para que el Gobierno español «revierta esa política y se cumpla el compromiso».

El empresario cubano-estadounidense confió en que Sánchez «transmita a los españoles lo grave que es este problema»: «No es solo preocupante para el presidente de Estados Unidos, sino también para el Congreso», añadió.

León fue preguntado en su audiencia por el senador republicano Jim Risch sobre la polémica por el gasto en defensa de España, que Trump ha recuperado en las últimas semanas.

El pasado verano, tras la cumbre de la alianza en La Haya, España alcanzó un acuerdo con la organización para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %, impulsado por Trump.

España argumenta que puede cumplir los objetivos de capacidades asumidos por la Alianza invirtiendo solo el 2,1% del PIB -por debajo del 3,5 % que se consideró como el baremo mínimo en la cita de La Haya- y la OTAN aceptó la fórmula, aunque insistiendo en que revisará esos compromisos periódicamente.

El secretario General de la OTAN, Mark Rutte, puso en duda este miércoles en Washington que Madrid pueda cumplir con los objetivos militares invirtiendo menos del 3,5 %, pero el presidente del Gobierno español aseguró que su país cumple con las obligaciones y ha defendido que España es un socio «confiable».

Benjamín León fue propuesto el pasado enero por el republicano como embajador estadounidense ante España. De 80 años, León fue definido por Trump como «un empresario, jinete y filántropo de gran éxito» que llegó a Estados Unidos con 16 años desde su Cuba natal.

El empresario fundó junto a su padre la Clinica Asociación Cubana (CAC), pero la acabaron vendiendo y en 1996 fundó Leon Medical Centers (LMC) , que presta servicios a beneficiarios del sistema sanitario público.

El nominado es un histórico donante del Partido Republicano. En 2015, donó 2,5 millones de dólares a la campaña para las presidenciales del que es ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, también de origen cubano. EFE

ecs/er/rf