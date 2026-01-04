Embajador venezolano en Trinidad y Tobago llama «secuestro político» detención de Maduro

2 minutos

Puerto España, 4 ene (EFE).- El embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez Cordero, llamó como «un secuestro político» la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por tropas militares de Estados Unidos, en un operativo donde han muerto varios militares y civiles, según las autoridades venezolanas.

En una rueda de prensa celebrada este domingo frente a la embajada venezolana en suelo trinitense, Sánchez Cordero afirmó que el ataque de parte de los norteamericanos y posterior captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por presuntos cargos criminales, entre ellos, narcoterrorismo, «no es un proceso legal».

«Es un secuestro político a una nación que se rehúsa a rendirse», expresó Sánchez Cordero junto a un pequeño grupo de personas que se manifestó en contra del operativo estadounidense en la madrugada del sábado en Caracas.

Tras sus detenciones, Maduro y Flores fueron sacados de su país y llevados en un avión militar Boeing 757 a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas le esperaban.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

En opinión de Sánchez Cordero, el sábado «una nueva agresión criminal» fue llevada a cabo contra Venezuela «por un desacuerdo político» y como un «asalto premeditado en la fundación de los principios sobre la paz en las naciones».

«Desde este podio de solidaridad, pedimos, de parte de los venezolanos, la libertad de Nicolás Maduro, inmediata y sin condiciones», exigió Sánchez Cordero, quien aseguró que Maduro «no es un criminal», sino «un presidente ilegalmente atacado que trata de defender su tierra».

«Estamos defendiendo nuestra paz, democracia y derecho de existir», apuntó. EFE

