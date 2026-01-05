Embajadora de EEUU señala «la influencia económica china» como un desafío en Costa Rica

San José, 5 ene (EFE).- La nueva embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, señaló este lunes a su llegada a San José que la «influencia económica china» es uno de los desafíos que enfrenta el país centroamericano.

«Costa Rica es un socio confiable y democrático en una región que enfrenta desafíos como el crimen transnacional organizado, la lucha contra el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad, la inmigración ilegal y la influencia económica china», indicó Hildebrand en un comunicado de la embajada norteamericana.

Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en el año 2007 cuando el Gobierno del entonces presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, decidió romper sus vínculos con Taiwán.

El actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves se ha mostrado afín a las políticas de la administración de Donald Trump e incluso prohibió mediante un decreto que empresas chinas como el gigante tecnológico Huawei participen en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de 5G.

Esta decisión del Gobierno costarricense ha generado roces con la Embajada de China que en varias oportunidades ha expresado su inconformidad con posiciones y declaraciones de funcionarios costarricenses con respecto a la ciberseguridad y a las empresas chinas.

Según el comunicado de la embajada estadounidense, otro de los compromisos principales de la embajadora Hildebrand será «priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Costa Rica, incluidos los aproximadamente 160.000 que residen en el país y a los más de 1,5 millones que lo visitan cada año».

Hildebrand cuenta con una amplia experiencia en filantropía, negocios y servicio público. Fue presidenta de la Fundación Hildebrand, que otorgó más de 390 millones de dólares en subvenciones para apoyar la educación superior, servicios médicos, parques, iniciativas relacionadas con la adicción y la asistencia a las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, en particular en el área de Houston, indicó la embajada.

La diplomática también formó parte de las juntas directivas de instituciones como el Centro Oncológico MD Anderson, la Universidad de Texas en Austin y la Junta de Parques de Houston.

Hildebrand asumirá de manera formal sus funciones como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica tras la presentación de sus credenciales el próximo jueves 8 de enero. EFE

