Embajadora de España en EEUU se reúne con empresarios españoles en Puerto Rico

San Juan, 28 oct (EFE).- La embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, se reunió este martes con a dirigentes de empresas españolas radicadas en Puerto Rico, para dialogar sobre el panorama actual y futuro de las relaciones comerciales entre la isla, el país norteamericano y el europeo.

«La presencia de la embajadora nos permite fortalecer la colaboración institucional y explorar nuevas oportunidades de inversión entre el sector empresarial local y las entidades españolas con presencia en la región», afirmó Julián Fernández Rodes, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España local.

Fernández Rodes resaltó en un comunicado que estos encuentros amplían «los vínculos entre nuestras economías y crea espacios de diálogo estratégico que resultan fundamentales para la competitividad de Puerto Rico como puente natural entre América y Europa».

Durante la conversación, se abordaron temas clave para el desarrollo económico, la cooperación mutua y las oportunidades de inversión y colaboración entre los sectores empresariales de ambos países.

Moreno Bau, la primera mujer embajadora de España en Estados Unidos, participó en el encuentro un día después de reunirse con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

En la reunión de hoy se presentó además la agenda oficial de la próxima misión comercial a España, que comenzará el 3 de noviembre, y en la que participarán, según se informó, la gobernadora de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y una veintena de empresas locales.

La misión, que se desarrollará en Madrid y Barcelona, tiene como objetivo fortalecer los lazos económicos entre ambos territorios, promover la inversión bilateral y ampliar las oportunidades de colaboración entre los sectores público y privado.

La Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico destacó que ha desempeñado un papel clave en la organización de esta importante delegación, reafirmando su compromiso con el desarrollo empresarial y la internacionalización de las empresas puertorriqueñas.

Su participación permitirá acompañar a las compañías participantes en su proceso de expansión hacia el mercado español, facilitando contactos estratégicos, alianzas comerciales y el acceso a nuevas oportunidades en Europa.

«Cada vez son más las empresas españolas que muestran interés en el mercado puertorriqueño y lo visualizan como una plataforma privilegiada para acceder a Estados Unidos», dijo Ingrid Xaubet, directora ejecutiva de la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico.

«De igual forma, las empresas de Puerto Rico ya no miran solo hacia el norte a la hora de expandir su negocio, sino que encuentran en España un socio confiable y un mercado afín para hacer negocios», resaltó. EFE

