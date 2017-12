Este contenido fue publicado el 5 de diciembre de 2017 10:00 05 de diciembre de 2017 - 10:00

La embajadora de España en Suiza, Aurora Díaz-Rato, habla sobre la huida de Carles Puigdemont a Bélgica y el camino de vuelta a la normalidad, en una entrevista concedida al dominical ‘Schweiz am Wochenende’ y al diario ‘Aargauerzeitung’.

Aurora Díaz-Rato fue nombrada embajadora de España en Suiza en marzo de 2017.

Señora embajadora, si fuera por Andreas Glarner, el responsable de política de asilo del partido UDC [derecha conservadora], Carles Puigdemont estaría desde hace tiempo en Suiza – de hecho, lo ha invitado hace poco. ¿La colonia española en Suiza contará pronto con un nuevo miembro ilustre?

Aurora Díaz-Rato: Si el Señor Glarner hubiese querido tener en su casa a Carles Puigdemont, lo debería haber invitado antes de que huyera. Ahora ya no puede venir. No puede salir de Bélgica. Pero nadie sabe en realidad si Puigdemont lo acabará haciendo. De hacerlo, violaría la legislación belga.

En Suiza viven más de 100 000 españoles. ¿Están a favor o en contra de la independencia de Cataluña?

Son incluso 120 000 los españoles en Suiza, de los cuales 38 000 son catalanes. La representación de la ANC en Suiza [Asamblea Nacional Catalana, una iniciativa ciudadana que defiende la independencia de Cataluña] ha estado muy activa. Pero en la manifestación que convocó en Berna participaron 200 personas, y en la de Zúrich menos de 80. En general percibo que los españoles en Suiza observan la situación con más objetividad, porque ven el contexto en su totalidad y desde la distancia.

¿Le sorprendió que Puigdemont huyera a Bélgica?

En la situación en la que se encontraba Cataluña todo era posible.

Puigdemont sostiene que no tiene garantías de un juicio justo en España. ¿Tiene razón?

Que Puigdemont y sus correligionarios se hayan fugado bajo el pretexto de que carecen de garantías de un juicio justo, es algo absurdo. Sus compañeros de partido que se encuentran en España han tenido un juicio justo. Puigdemont y los suyos creen que están por encima de la ley.

Hace unas semanas, la situación en Cataluña se recrudeció. ¿De dónde viene ese fuerte deseo independentista?

Esto es algo que se ha ido construyendo durante años, sobre todo en la educación. La historia de España se ha impartido y se sigue impartiendo en Cataluña con una óptica muy nacionalista. Y son precisamente los alumnos que han recibido esta educación los que hoy van a votar. Esta es una razón. La otra se debe a la crisis.

La crisis económica de 2010.

España ha sufrido daños. En algunas comunidades autónomas el populismo de izquierda ha ganado poder. El odio no se dirigía hacia los bancos, pero sí hacia un enemigo exterior: Madrid. Y, por consiguiente, a la totalidad del país que es España. De los problemas en Cataluña se culpabilizó a otros.

El 21 de diciembre se celebran en Cataluña elecciones regionales. ¿Qué cambiará después de los comicios?

No es muy importante lo que salga de las elecciones. Lo que es decisivo es que todos los partidos respeten la legalidad.

¿Puede España recuperar la normalidad tras los sucesos de las últimas semanas?

Bismarck dijo una vez: “España es el país más fuerte del mundo. Desde hace años intenta autodestruirse, pero no lo consigue.” Nosotros siempre hemos conseguido que España volverá a funcionar. Y también lo vamos a conseguir esta vez. Piensen ustedes en el País Vasco. La gente sufrió durante años la violencia de la banda terrorista ETA y ahora es una región normal, como todas las demás. Cataluña ha perdido mucho. Sin embargo, se va a encontrar un camino. Como siempre. Madrid ha hablado con los catalanes de todo, excepto sobre aquello que prohíbe la Constitución: una secesión. Esto no está permitido en ningún lugar. No está permitido en España, ni en Suiza, ni en Alemania y tampoco en Estados Unidos. En ningún lugar.



Esta entrevista se publicó originalmente en el dominical ‘Schweiz am Wochenende’ y el diario ‘AargauerzeitungEnlace externo’ en versión alemana.



Adaptación del alemán: Belén Couceiro

