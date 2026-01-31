Embajadora Dogu llega este sábado a Caracas para reabrir misión diplomática de EE.UU.

Washington, 30 ene (EFE).- La embajadora Laura Dogu llegará este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática. EFE

