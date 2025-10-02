Embajadora lusa en Israel se reunirá este viernes con portugueses que iban en la flotilla

Lisboa, 2 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, explicó este jueves que la embajadora lusa en Israel, Helena Paiva, se reunirá mañana con los cuatro portugueses que fueron detenidos anoche por Israel por pertenecer a la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza.

El jefe de Estado precisó en declaraciones al canal estatal RTP que este encuentro, en el que también participará el cónsul luso, permitirá entrar en contacto con los arrestados y «entender exactamente lo que está pasando en términos de identificación administrativa».

Avanzó también que Israel deberá ofrecer dos opciones a los detenidos, entre los que se encuentra la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

«O firman un documento diciendo que salen, con su consentimiento, del territorio de Israel, y luego Israel cobra los gastos de esa salida lo más rápido posible, o prefieren otra vía, que es quedarse en territorio israelí e iniciar el proceso que lleva a la intervención de un juez, que después decidirá en qué términos ocurre esta salida», precisó Rebelo de Sousa.

El presidente aclaró que desconoce los plazos en los que se produciría esta salida de Israel.

Por otro lado, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó en declaraciones a periodistas que están «acompañando» la situación y que espera que los cuatro portugueses regresen al país ibérico sin incidentes. EFE

