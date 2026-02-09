Embajadora noruega en Irak y Jordania renuncia por sus vínculos con Epstein

(actualiza con la apertura de una investigación por la Fiscalía noruega)

Copenhague, 9 feb (EFE).- La embajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, ha renunciado a su cargo por sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país nórdico.

Exteriores criticó en un comunicado la «falta de juicio grave» de Juul y señaló que era difícil recuperar la confianza exigida para el cargo, además de resaltar que continúa la investigación abierta la semana pasada contra ella y que provocó su suspensión en el puesto.

«Está claro que todo este caso es un problema de reputación para Noruega, no sólo para su diplomacia. Todos deben tomarlo con la máxima gravedad», dijo este lunes el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en declaraciones a la televisión pública NRK.

La Unidad para delitos económicos de la Fiscalía noruega (Økokrim) anunció también este lunes que ha abierto una investigación a Juul y a su esposo, el también diplomático Terje Rød-Larsen: ella es sospechosa de corrupción; él, de colaborar en la comisión de ese supuesto delito.

Los cargos contra Juul son más graves porque el potencial delito pudo haber ocurrido a través de su puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, explicó Økokrim.

«Hemos abierto la investigación para determinar si ha habido comportamientos delictivos. Estamos ante una investigación amplia y duradera», señaló en un comunicado el Økokrim.

La Fiscalía noruega ya había abierto la semana pasada otra investigación al exprimer ministro y exlíder del Comité Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland, por sus contactos con Epstein, tras los nuevos documentos difundidos recientemente en Estados Unidos sobre el fallecido millonario.

Otras figuras de la política noruega como el exministro de Exteriores y ahora presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, aparecen señalados en los papeles de Epstein, además de la princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon.

Juul, de 66 años, formó parte del equipo de negociadores de los Acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina en 1993 y ha sido embajadora en Israel, Reino Unido y ante la ONU, además de secretaria de Estado.

«El trasfondo es que la situación en la que se encuentra ahora hace imposible que desempeñe su puesto. Esto ha sido una carga humana enorme para ella y su familia», señaló en un comunicado a NRK el abogado de Juul, Thomas Skjelbred, quien resaltó que fue la embajadora quien presentó su dimisión.

Exteriores ha abierto otra investigación para revisar los pagos a la organización International Peace Institute (IPI), que dirigió durante años Terje Rød-Larsen, que fue enviado especial de la ONU para Oriente Medio.

La Comisión de Control del Parlamento noruego explora también los lazos de políticos noruegos con Epstein. EFE

