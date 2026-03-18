Embajadores de Arabia Saudí y Egipto presentan cartas credenciales a presidente paraguayo

1 minuto

Asunción, 18 mar (EFE).- Los nuevos embajadores concurrentes de Arabia Saudita, Egipto, Australia, Eslovaquia, Guinea y Mauritania en Paraguay presentaron este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente el país suramericano, Santiago Peña, informó el Gobierno en Asunción.

Los nuevos delegados diplomáticos son Hatem bin Ghormulla, embajador concurrente de Arabia Saudita; Sarah Louise Roberts, de Australia; Milan Zachar, de Eslovaquia, países cuyas delegaciones tienen sede en Argentina.

También, entregaron sus credenciales los embajadores concurrentes de Guinea, Ibrahima Komara; y de Mauritania, Ahmed Moctar Bouceif, naciones con sedes diplomáticas en Brasil; y la representante de Egipto, Noha Ahmed Maher Khedr, que mantiene su delegación en Uruguay.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, contó con la presencia del canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y otros diplomáticos provenientes de diversos países, refirió el comunicado.

Más de 120 representaciones extranjeras están acreditadas en Paraguay, entre embajadas residentes, concurrentes y misiones diplomáticas como la Unión Europea o la Santa Sede, según la web de la Cancillería.EFE

nva/lb/gpv