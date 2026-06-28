Embarcaciones de 40 países visitarán Nueva York para la gran fiesta de independncia EE.UU

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Nueva York, 28 jun (EFE).- Nueva York está lista para celebrar el 250 aniversario de independencia de EE.UU y recibir las embarcaciones de 40 países que llegarán a la ciudad para unirse a la fiesta, liderados por el velero estadounidense Eagle, de la Guardia Costera, bajo estrecha vigilancia de las autoridades

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, hizo el anuncio junto con Sail4th 250, la organización que convocó los eventos que se realizarán del 3 al 8 de julio, así como con funcionarios de la ciudad, la Armada y la Guardia Costera, para detallar los planes de la festividad, del 3 al 8 de julio.

Los barcos -más de 40 veleros, más de 30 buques de guerra- llegarán el 4 de julio, día de la independencia con 20.000 marineros, navegarán bajo el puente Verrazzano-Narrows uno tras otro, con un intervalo de unos seis minutos entre cada uno y luego se dirigirán al puente George Washington, en ruta a sus muelles en la ciudad. También participarán de la conmemoración unos 200 aviones.

«Nueva York desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia de Estados Unidos, por lo que no hay mejor lugar para conmemorar el 250 aniversario de nuestra nación», dijo Hochul en una conferencia de prensa.

«Seguimos siendo un faro de esperanza y libertad para personas de todo el mundo, y por eso nos entusiasma dar la bienvenida a las decenas de miles de personas que visitarán nuestro estado para celebrar con nosotros esta ocasión tan importante», afirmó..

Las embarcaciones serán recibidas además por una exhibición aérea, en la que aeronaves estadounidenses e internacionales volarán en formación sobre el puente Verrazzano-Narrows, el río Hudson y los veleros, encabezados por los famosos Blue Angels, de la Marina de EE.UU.

Antes del desfile de veleros, el secretario interino de la Marina abordará el USS Farragut, que navegará lentamente frente a unos 30 buques militares estadounidenses y aliados, todos anclados en el río Hudson. El portaaviones USS Nimitz también participará en la Revista Naval Internacional, que sólo se ha realizado seis veces en la historia de Estados Unidos.

Hochul indicó además que se intensificarán las operaciones antidrones y la seguridad tanto en tierra como en el mar en todo el estado.

La Guardia Costera de EE. UU. ha emitido cinco boletines informativos sobre seguridad marítima que abarcan restricciones en las vías navegables, zonas de seguridad y directrices operativas para los navegantes, vigentes del 1 al 9 de julio, recordó la gobernadora.

«Las flotas internacionales ya se han formado y pronto estarán en nuestras aguas. ¡Será una fiesta de cumpleaños inolvidable!», dijo Chris O’Brien, presidente del comité organizador, que agradeció a Hochul por su apoyo.

Mientras que el capitán Jonathan A. Andrechik, de la Guardia Costera, aseguró que están «honrados» de formar parte de la celebración.

«Durante los últimos dos años, hemos trabajado incansablemente junto con nuestros socios locales, estatales y federales, así como con la comunidad portuaria, para prepararnos para este evento histórico. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de los participantes y del público, al tiempo que garantizamos el funcionamiento seguro del puerto», indicó.

Sail4th 250 prevé seis millones de espectadores en 24 kilómetros de costa, con un impacto económico total proyectado de 2.850 millones de dólares, incluyendo un impacto económico neto de 730 millones de dólares para la ciudad. EFE

rh/jlp