Embraer alcanza un récord de 31.300 millones de dólares en su cartera de pedidos

2 minutos

Río de Janeiro, 21 oct (EFE).- Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, informó este martes que entregó 62 aeronaves en el tercer trimestre y su cartera de pedidos firmes aumentó un 38 % en el interanual, hasta sumar 31.300 millones de dólares, un valor récord para la compañía brasileña.

El desempeño fue impulsado por los pedidos firmes de hasta 100 aeronaves E195-E2 por parte de Avelo Airlines y hasta 74 unidades del mismo modelo por el Grupo LATAM.

También influyeron los contratos en el área de defensa con Panamá, país al que vendió cinco aviones A-29 Súper Tucano, y con la Fuerza Aérea Portuguesa, a la que entregó un KC-390 Millennium.

Según el balance operativo trimestral divulgado por la empresa, del total de aviones entregados en el período, 41 fueron ejecutivos, 20 comerciales y uno del área de defensa y seguridad.

El volumen de entregas representa un crecimiento del 5 % respecto al mismo período de 2024.

Ya en el acumulado de enero a septiembre, Embraer entregó 148 aeronaves, un 16 % más en el interanual.

En cuanto al área de aviación comercial, la fabricante brasileña registró una cartera de pedidos de 15.200 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento de 37 % en el interanual, la mayor cifra registrada en 9 años.

En el segmento ejecutivo el crecimiento frente al tercer trimestre de 2024 fue de 65 %, con una cartera de pedidos por 7.300 millones de dólares.

En defensa y seguridad, la cartera de pedidos cerró el período en 3.900 millones de dólares, un 8 % más que el año anterior. EFE

