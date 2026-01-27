Embraer cerró 2025 con una cartera de pedidos récord de más de 31.000 millones de dólares

1 minuto

São Paulo, 27 ene (EFE).- La compañía brasileña Embraer, la tercera mayor fabricante aeronáutica del mundo, cerró 2025 con una cartera récord de pedidos valorada en 31.600 millones de dólares (unos 26.260 millones de euros), informó este martes la empresa.

Los pedidos reportados por Embraer en el cuarto trimestre del año pasado fueron un 20 % superiores en valor a los del mismo periodo del 2024.

Los aviones comerciales fueron el producto más demandado, con un crecimiento anual del 42 %, seguidos por las aeronaves militares, con una subida del 10 %.

Entre los clientes que encargaron aparatos a la empresa en el cuarto trimestre, están la aerolínea suiza Helvetic Airways y la holandesa TrueNoord.

En 2025, Embraer entregó 244 aeronaves, un 18 % más que las 206 del año anterior, y de esas, 155 fueron jets privados; 78, aviones comerciales y 11, militares. EFE

