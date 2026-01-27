Embraer y Adani pactan fabricar jets en la India para llenar el vacío de vuelos regionales

2 minutos

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- El fabricante aeronáutico brasileño Embraer recibió este martes el respaldo del Gobierno de la India para su plan de fabricar aviones en el país asiático, una alianza con el grupo indio Adani, para entrar de lleno a una de las industrias aéreas de mayor crecimiento.

«Al traer esta capacidad a la India, nos estamos moviendo decisivamente hacia arriba en la cadena de valor, de ser principalmente un mercado para aviones a convertirnos en un participante en su producción», aseguró el secretario de Defensa indio, Rajesh Kumar Singh, tras la firma del acuerdo.

El documento firmado hoy es un Memorando de Entendimiento que sienta las bases para negociar la instalación de una Línea de Montaje Final de aviones civiles en la India, una infraestructura industrial que incluiría desde el ensamblaje hasta las pruebas de vuelo y la entrega final de las aeronaves.

Aunque el modelo exacto de avión está por definir, según precisaron las partes, el acuerdo se centra exclusivamente en aeronaves de transporte regional para conectar ciudades medianas.

«Creemos que los astros se están alineando para avanzar en la iniciativa ‘Make in India’. Vemos un futuro brillante por delante», dijo el director ejecutivo de Embraer Aviación Comercial, Arjan Meijer.

Según el ejecutivo, aunque el país tiene una flota de 800 aviones y pedidos para 1.700 más, el segmento de los jets regionales falta por completo.

«Para desarrollarse desde dentro, el país necesita aviones de menor tamaño para impulsar verdaderamente el PIB. Esto no solo traerá conectividad, sino beneficios económicos a las ciudades de segundo y tercer nivel», explicó Meijer.

El director de Adani Defensa, Jeet Adani, subrayó por su parte que la alianza también «fortalecerá las relaciones estratégicas entre la India y Brasil, uniendo capacidades complementarias».

Brasil y la India son socios fundadores de los BRICS, grupo de economías emergentes que lidera China, y se han visto impactados por la política de aranceles del Gobierno de Estados Unidos.

Aunque Embraer ya cuenta con una flota operativa de casi 50 aeronaves en la India en defensa y aviación ejecutiva, este acuerdo marca un hito al ser la primera vez que el fabricante brasileño producirá aviones de pasajeros en el país asiático. EFE

mtv/igr/ah