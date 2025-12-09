Emelec hipoteca sus posibilidades de jugar la Copa Sudamericana

Guayaquil (Ecuador), 8 dic (EFE).- Emelec abandonó este lunes el sueño de jugar la Copa Sudamericana de 2026 al caer en casa por 0-2 ante el sorprendente Macará en la octava fecha del hexagonal de la LigaPro ecuatoriana que premia al ganador con un cupo en la próxima edición del torneo internacional.

A falta de dos jornadas y con 59 puntos en las alforjas, Macará lidera la instancia de definición en la que Emelec quedó estacionado en el cuarto puesto con 52.

Tras Macará corren Aucas con 55 enteros y Deportivo Cuenca con 53.

En la penúltima fecha del hexagonal, Macará recibe a Deportivo Cuenca y Emelec recibirá a El Nacional. EFE

