Emelec y Barcelona reanudan la Liga ecuatoriana con el denominado ‘Clásico del Astillero’

Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- El Emelec y Barcelona disputarán el próximo domingo el denominado ‘Clásico del Astillero’ en la reanudación de la Liga Pro, tras la doble fecha FIFA por las eliminatorias del Mundial 2026, y se jugarán la posibilidad del hexagonal final por el título 2025 y los billetes a Copas Libertadores y la Sudamericana de 2026.

A pesar de que el Barcelona ocupa el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 47 puntos, atraviesa una crisis futbolística al mando del exentrenador de Emelec, el español Ismael Rescavo.

El Emelec, que tiene 38 unidades y está en el noveno puesto, no solo necesitará ganar para mantener la opción de un billete al hexagonal final, pues también dependerá de otros resultados, pero su nivel de juego mejoró en las últimas fechas bajo la dirección técnica del argentino Guillermo Duró.

La principal carta de triunfo para el Barcelona será el goleador uruguayo Octavio Rivero y la seguridad en el arco de su compatriota Ignacio De Arruabarrena.

El Emelec echará de menos al goleador argentino Facundo Castelli, para quien se terminó la actual temporada debido a una lesión de la que fue recientemente operado, pero dispondrá de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco.

La vigésima octava fecha de la Liga Pro comenzará este viernes con el partido entre Libertad y Liga Deportiva Universitaria de Quito, en una puja cerrada por sostenerse en la zona de clasificación al hexagonal, pues Liga está tercero, con 45 puntos, contra los 42 del Libertad, que está sexto.

Mientras Liga de Quito procurará resarcirse de los malos resultados en las últimas cuatro fechas y a la espera del brasileño Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Libertad es uno de los protagonistas de las últimas fechas.

Entretanto, el Independiente del Valle, líder absoluto con 59 puntos y ganador del primer billete local para la Libertadores de 2026, saldrá como favorito ante el Vinotinto, que puja por zafarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

El cuadro del Valle, además de salir en procura de ampliar la ventaja en el torneo local, también pensará en el partido del próximo miércoles por cuartos de final de la Sudamericana, contra el colombiano Once Caldas.

El Deportivo Cuenca, cuarto con 43 unidades; Universidad Católica, en quinto lugar y el Orense, séptimo, pero ambos con 42 puntos, saldrán a todo o nada por el hexagonal final en los partidos contra Técnico Universitario, Delfín y Mushuc Runa, respectivamente.

Partidos de la vigésimo octava fecha de la Liga Pro:

Viernes: Libertad-Liga de Quito.

Sábado: Independiente del Valle-Vinotinto; Universidad Católica-Delfín y Orense-Mushuc Runa.

Domingo: El Nacional-Macará; Técnico Universitario-Deportivo Cuenca; Emelec-Barcelona y Manta-Aucas. EFE

