¿Cómo están afrontando las empresas suizas en México la pandemia? Andrea Ornelas, Ciudad de México 10 de abril de 2020 - 11:00 En México hay más de 400 empresas suizas de todos los tamaños que operan diariamente y generan más de 50 000 empleos. ¿Cómo se están organizando para salir bien libradas de esta compleja coyuntura? ¿Qué han hecho las empresas suizas en México ante el COVID-19? La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) tuvo la iniciativa de realizar una encuesta entre sus 47 empresas asociadas -preponderantemente grandes y medianas empresas- durante el mes de marzo para conocer las medidas que están tomando para salir adelante, al tiempo que coadyuvan a reducir la velocidad de propagación del virus. Respondieron a la encuesta el 91% de las firmas afiliadas a través de sus directores generales, jefes de recursos humanos o directores comerciales. El siguiente paso fue compartir sus hallazgos con el resto de la comunidad empresarial suiza en México. ¿Cuáles fueron las primeras medidas adoptadas? El 52% de los encuestados confirmó que cancelaron o pospusieron reuniones internas y externas desde mediados de marzo. Solo se mantuvieron reuniones esenciales para la operación y se utilizaron las videoconferencias como medio de sustitución para permitir a ejecutivos y empleados quedarse en sus casas. Aquellas empresas que mantuvieron las reuniones de carácter interno (solo hasta finales de marzo), lo hicieron con un máximo de 10 participantes y conservando la llamada “sana distancia” promovida en México, que supone respetar una distancia de 1,5 metros entre una persona y otra y usando siempre el estornudo de etiqueta (en el antebrazo). ¿Anularon los viajes de trabajo dentro de México y al extranjero? El 61% de las empresas consultadas por SwissCham México confirmó que canceló los viajes nacionales e internacionales; otro 30% anuló solo los viajes internacionales y un 10% los restringió sobre todo a países de alto riesgo. Casi todas las compañías pidieron de inmediato a sus empleados que informaran si habían viajado en los días previos a países donde el COVID-19 se había manifestado con agudeza o si habían tenido contacto con personas que hubieran estado recientemente en naciones donde la crisis sanitaria era importante (China, Italia, España, preponderantemente). A principios de abril ya se habían anulado la mayoría de los viajes debido a que el Gobierno mexicano llamó a las empresas e individuos al #QuédateEnCasa. De hecho, en la actualidad solo están operando las empresas dedicadas a actividades consideradas como esenciales (suministro de alimentos; restaurantes, pero solo con servicio a domicilio; servicios médicos, materiales sanitarios y producción de medicamentos, etc.) ¿Todas las empresas optaron por el teletrabajo? Hasta los últimos días de marzo, el 25% de las empresas suizas tenía a todo su personal trabajando a distancia; el 41% dio la instrucción de realizar teletrabajo a los puestos que así lo permitían; el 12% optó por un teletrabajo rotativo, es decir, solo un número pequeño de empleados iba cada día a la empresa para tener presencia física, lo que permitía acotar los riesgos de contagio; otro 17% adicional de las empresas dispuso que solo harían trabajo a distancia los empleados que tuvieran algún síntoma de resfriado y el 5% mantuvo sus rutinas de trabajo presencial sin cambios. Cabe destacar, no obstante, que el 30 de marzo el Gobierno mexicano anunció una Declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria por COVID-19, así que a partir de abril todas las empresas en México realizan esfuerzos adicionales para reducir o anular operaciones. Los datos de abril en materia de teletrabajo se conocerán en las semanas por venir. ¿Qué consejos recibieron las empresas suizas en México para gestionar la crisis? A partir de las investigaciones de expertos de la OCDE y de otras instituciones económicas internacionales, las empresas suizas recibieron una serie de recomendaciones fundamentales para gestionar la crisis provocada por la pandemia y para aumentar su resiliencia. Las más importantes son: 1) Actualizar información diariamente. Ante la velocidad a la que avanza la pandemia disponer de información veraz y diaria ayuda a la toma de decisiones. Investigar y verificar la información antes de compartirla. Evitar siempre la transmisión de noticias falsas. 2) Comunicación constante con el personal: Utilizar canales internos y redes sociales para estar en contacto con los empleados y concienciarlos sobre la importancia de cuidarse. 3) Crear un comité de crisis: Los temas sensibles requieren revisión y sugerencias de la alta dirección, especialmente en temas corporativos, legales y de gestión de riesgo. Hay que nombrar a un grupo pequeño y fiable con la responsabilidad para tomar decisiones rápidas. 4) Fijar metas alcanzables: Adaptarse a las circunstancias, seguir adelante con el trabajo, pero fijando nuevos objetivos alcanzables en la situación actual. 5) Estabilizar la cadena de suministro: Hablar con proveedores y trabajar conjuntamente para resolver cuellos de botella, buscar fuentes alternativas de proveeduría, desarrollar planes y encontrar soluciones. 6) Seguimiento constante: Establecer ciclos de evaluación cortos para ir analizando cómo avanza el negocio, cómo evoluciona su afectación y donde se requieren acciones de mitigación. 7) Ser optimista: Prepararse para una recuperación rápida. La profundidad de la crisis y su impacto son impredecibles, pero la experiencia de China muestra un escenario de recuperación positivo. ¿Han despedido gente las empresas suizas en México? El dato no es claro aún. Hay empresas particularmente afectadas, por ejemplo, las del sector turístico cuyos empleados no pueden trabajar a distancia. Pero, la recomendación que han recibido es reasignar tareas siempre que esto sea posible. Por ejemplo, solicitar a los empleados que trabajen en planificar la recuperación. ¿Qué pasará con el incumplimiento de contratos previamente firmados? SwissCham sugirió a las empresas estudiar detalladamente el sistema jurídico mexicano para salir lo menos afectadas posible. Les recordó que en la legislación mexicana existe la cláusula de “casos de fuerza mayor”, que en algunos casos exime del cumplimiento de obligaciones contractuales en materia civil y mercantil. Así, una empresa que debía cumplir con una obligación puede quedar exenta de la misma sin que esto suponga una penalización, daño o pago de intereses moratorios debido a que se vio imposibilitada a honrar su compromiso. Pero SwissCham aclaró que el supuesto de “fuerza mayor” no exime de forma general del cumplimiento de obligaciones contractuales, razón por la que cada empresa debe analizar su propio caso con expertos legales. Recordó también que si la cláusula de “casos de fuerza mayor” no protegiera a una empresa, existe también la llamada “cláusula rebus sic stantibus” que permite revisar contratos cuando la aparición de circunstancias nuevas -imprevisibles cuando el contrato se celebró- se ha vuelto extraordinariamente gravosa para una de las partes y para el cumplimiento del contrato. Así, expectantes como en el resto del mundo, pero dispuestas a que la recuperación llegue pronto, las empresas suizas en México respetan las disposiciones gubernamentales relacionadas con el coronavirus, pero sin cruzarse de brazos.