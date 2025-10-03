Emiliano Martínez, duda para el Burnley y para duelos internacionales de Argentina

The Swiss voice in the world since 1935
Londres, 3 oct (EFE).- La lesión muscular sufrida por el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el partido de este jueves de Liga Europa pone en duda su participación en el partido de Premier League contra el Burnley, programado para el domingo, y para los compromisos internacionales de Argentina.

Según informó este viernes en rueda de prensa el técnico del Aston Villa, el español Unai Emery, desconoce «si va a poder estar disponible o no».

«Se ha sometido a un escáner hace una hora y no sé si va a poder estar disponible o no. Aún no sé el resultado del análisis», indicó Emery a raíz de la lesión muscular sufrida este jueves en el partido de Liga Europa contra el Feyenoord y de las pruebas que se le efectuaron este viernes, a menos de 48 horas del choque de la Liga inglesa.

El ‘Dibu’ se lesionó en el calentamiento del partido en Países Bajos, cuando notó una molestia en el gemelo, lo que llevó a la titularidad a Marco Bizot, que dejó la puerta a cero en el triunfo contra los locales por 0-2.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha confiado en el arquero para los dos compromisos amistosos de Argentina de octubre y le ha convocado para medirse a Venezuela el 10 de octubre y a Puerto Rico tres días después. EFE

