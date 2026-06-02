Emiliano Monge: los desaparecidos por la violencia, «la gran herida del México actual»

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Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 02 jun (EFE).- El escritor mexicano Emiliano Monge considera que la crisis de miles de personas desaparecidas ligada al desborde del crimen organizado y el narcotráfico es la «gran herida» de México, sin una salida a esos niveles de violencia que se pueda ver en el horizonte cercano.

En unas declaraciones a EFE en el festival literario Centroamérica Cuenta, celebrado recientemente en Panamá, Monge (1978), autor de obras como ‘Tierras arrasadas’ (2015) y ‘Los vivos’ (2024) que abordan desde la ficción la crisis de los desaparecidos, aseguró que esta «es la gran herida del México actual».

Además, destacó «el abandono en el que los colectivos de búsqueda se encuentran por parte del Estado y por parte del resto de la sociedad».

«Es decir, no solamente la desaparición, sino el abandono del desaparecido. Es una doble desaparición: los desaparece el crimen organizado en su enorme mayoría de casos, y después el gobierno los vuelve a desaparecer», señaló el escritor.

Un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) de inicios de abril pasado, expresó la posibilidad de que los desaparecidos en México puedan ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma tajante.

Además, el pasado 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantó que prepara un informe sobre la crisis de desapariciones en México, un documento que, dijo, coloca al país bajo observación internacional por la dimensión de esta problemática.

Según la CIDH, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 133.601 casos, con el Estado de México (14.844), Jalisco (13.635) y Tamaulipas (13.614) como los estados con las cifras más altas.

Sin embargo, Monge advirtió que no hay una lista «bien hecha» de los desaparecidos en México, que hay «un montón de cuerpos que no se sabe de quién son porque están mal clasificados», y, apuntó, «esa es otra forma de desaparecer».

«Hay una forma de desaparecer física y una forma de desaparecer institucional también, la una no es posible sin la otra», subrayó.

Ausencia de castigo

Detrás de los altos niveles de violencia que impulsan las desapariciones están la «corrupción» y la «impunidad».

«La violencia se ha vuelto central en muy buena parte del territorio nacional. Hay zonas del territorio enormes que son gobernadas por el narcotráfico», manifestó Monge, a la vez que apuntó que la llegada del crimen organizado la ha «recrudecido en muchos aspectos» e incluso, observó, «la ha institucionalizado».

El novelista lo explicó así: «Cuando el crimen organizado toma gobiernos locales, municipales, de algún modo se institucionaliza la violencia, la idea de que el Estado es el único con derecho a ejercer la violencia se pierde».

«Entonces la ciudadanía empieza a ejercer esa violencia, los grupos criminales, y eso es lo que tiene a México en el lugar en que está ahora, en este rompecabezas tan complicado en el que la salida a veces parece tan lejana», expresó.

Para el escritor y politólogo mexicano, el que no se castigue la corrupción y la impunidad lleva a que «agredir entre en el reino de lo posible, de algo que se pueda hacer sin que haya consecuencias».

En esa línea, agregó que «si el ejemplo es el acto violento, y además ese acto violento no tiene consecuencia, pues evidentemente eso va formando parte de lo que se puede hacer», aunque, advirtió, eso no solo ocurre en México.

«Pasa en todos lados, es decir, la violencia está ahí. Un poco la violencia es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y (aunque) hay sociedades que la llevan más al plano de lo verbal o de lo lingüístico, hay sociedades que lo tienen más en el plano de lo físico», concluyó. EFE

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