Emilio Martínez-Pañeda gana en Londres el Premio Talento Emergente CERU

Londres, 3 dic (EFE).- El Premio Talento Emergente CERU 2024 fue entregado a Emilio Martínez-Pañeda por sus contribuciones pioneras en el campo de la mecánica de materiales, con aplicaciones innovadoras en transporte de hidrógeno, control de la corrosión y energías renovables, según informó la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU).

El reconocimiento fue entregado al ganador de la novena edición de estos premios, fruto de la colaboración entre CERU y la Fundación Banco Santander, en una ceremonia celebrada este lunes en la embajada de España en Londres.

En el acto estuvieron, entre otros, el embajador español en el Reino Unido, José Pascual Marco Martínez; el director General de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga; y el presidente de CERU, Javier Pardo Díaz.

Según señaló en un comunicado la Sociedad de Científicos españoles en el Reino Unido (CERU) durante la recepción, Baselga remarcó que iniciativas como ésta son «fundamentales» para reconocer el talento y fomentar oportunidades en el ámbito de la investigación.

El galardonado, Martínez-Pañeda, profesor asociado de la Universidad de Oxford en Ingeniería, centra sus investigaciones en comprender y predecir el comportamiento de los materiales bajo condiciones extremas.

La nota destaca asimismo que el equipo de Martínez-Pañeda utiliza simulaciones computacionales avanzadas para diseñar estructuras más seguras y duraderas, especialmente en entornos adversos.

Los descubrimientos realizados en su laboratorio están contribuyendo, según esto, al desarrollo de formas más seguras de almacenar y transportar hidrógeno, a extender la vida útil de las turbinas eólicas y a crear baterías más eficientes.

CERU considera que estas innovaciones podrían tener un impacto significativo en las energías renovables, el transporte y otras industrias.

Además, las contribuciones de Martínez-Pañeda al campo le han reportado otros galardones como el Premio Young Engineer of the Year de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido y la Medalla del Presidente a la Excelencia en Investigación de Imperial College.

Al recibir el premio, Martínez-Pañeda se mostró agradecido por el apoyo de iniciativas como el Premio Talento Emergente CERU a los investigadores en las primeras etapas de su carrera, ayudándoles a amplificar su impacto y fomentar la innovación.

Por su parte, el presidente de CERU, Javier Pardo Díaz, afirmó que «este premio destaca el increíble talento y las contribuciones de los investigadores españoles en el Reino Unido, fomentando un sólido puente de colaboración e intercambio de conocimientos entre ambas naciones». EFE

