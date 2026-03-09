Emiratos Árabes afirma haber interceptado 12 misiles y 17 drones en otra ofensiva iraní

Redacción internacional, 9 mar (EFE).- Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptaron 12 misiles y 17 drones iraníes este lunes, lo que eleva a 233 el número total de misiles destruidos por el país árabe y a 1.359 el de drones desde el inicio de la ofensiva iraní contra los estados del golfo Pérsico.

Así lo afirmó el Ministerio de Defensa de EAU en un comunicado, en donde señaló que se detectaron en total 15 misiles balísticos iraníes en la jornada de hoy, de los cuales los tres que no fueron interceptados «cayeron al mar». También se detectaron 18 drones, de los cuales tan solo uno se estrelló en territorio emiratí.

Desde el comienzo de los ataques, el ministerio de Defensa de EAU reconoció el impacto de dos misiles balísticos iraníes en el país y la caída de otros 18 al mar, así como el estallido de 81 drones en el territorio.

Además, en los últimos días fueron «detectados y destruidos» ocho misiles de crucero.

Las autoridades del país árabe condenaron «la flagrante agresión iraní» y recordaron que los ataques de Teherán causaron desde su inicio «la muerte de cuatro ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes», así como 117 «heridos leves» de diversas nacionalidades.

El Ministerio de Defensa emiratí reafirmó en el comunicado «su disposición a hacer frente a cualquier amenaza y a enfrentarse con determinación a todo lo que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado, garantizando así la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad, y protegiendo sus intereses y recursos nacionales».

El pasado sábado 28 de febrero una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta del país persa contra el Estado hebreo y los intereses y bases de estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico. EFE

